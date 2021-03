Karmen Joller: ibuprofeen on ohtlikum kui ükskõik milline vaktsiin

Joller leidis ETV "Esimeses stuudios", et vaktsiinidele on loodud "ohtlikkuse kuvand, et nad oleks midagi hirmsat". Ta tõi näite, et paljud inimesed kardavad, et koroonavaktsiin on ohtlik, kuid kõrvaltoimete poolest on levinud valuvaigisti ibuprofeen tema hinnangul ohtlikum, vahendab ERRi Uudised.