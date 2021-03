BLOGI | Kaja Kallas valitsuse pressikonverentsil: see nädalavahetus on digiregistratuurile suur proovikivi

Pressikonverentsil osalesid peaminister Kaja Kallas, siseminister Kristian Jaani, välisminister Eva-Maria Liimets ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Kaja Kallas tuletas meelde, et üle 65-aastased saavad end vaktsineerima registreerida. Enam ei saadeta e-maile, vaid aja saab broneerida digiregistratuuris. Kallas märkis, et Eestis on süstitud 160 000 doosi vaktsiini. Kaitsepookimise tempo tõuseb.

Küsimusele, mida teeb riik selleks, et digiregistratuur suure koormuse all kokku ei jookseks, vastas Kallas, et süsteemi pidevalt täiustatakse. Ta nentis, et eesolev nädalavahetus on süsteemile proovikiviks, sest pakkuda on 6000 aega, praegu neist on broneeritud 1000 aega.

Liina Kersna rääkis, et kui riigikogu annab loa, siis lükatakse inglise keele eksam edasi 7. maile, suuline osa 10.-13.maile.

Haridusminister nentis, et kuna õpetajate koormus on distantsõppe ajal kasvanud, siis on ministeerium teinud koostööd Tallinna ja Tartu Ülikooliga, kes on saatnud üliõpilasi koolidele appi.

Eva-Maria Liimets rõhutas, et endiselt ei soovitata reisida, aga eestlaste reisimist, näiteks tšarterlendudega, ära ka ei keelata. Kristian Jaani ütles, et piirikontroll pole mõistlik Eesti inimestele, kes pöörduvad koju.

Jaani rõhutas, et tänasest kehtib ka õues 2+2 reegel, nagu kehtis eelmisel kevadel. Murelikuks teeb see, et järelevalvega tuvastatai nädalaga 26 inimest, kes ei ole isolatsiooninõudest kinni pidanud. Kõnede arv kriisitelefonile 1247 on suurenenud, nädalas tuleb sisse üle 6000 kõne.

Keit Pentus-Rosimannus tõi välja, et valitsus kavandab kriisileevenduspaketti, mis toetaks majandust ja tervishoiusektorit. Minister kinnitas, et haiguspäeva hüvitist makstakse teisest haiguspäevast.