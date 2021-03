New York Times: EL ekspordib vaatamata kodusele puudusele kümneid miljoneid vaktsiinidoose

Euroopa Liit on samas sattunud karmi kriitika alla väidetava „vaktsiininatsionalismi” ja protektsionismi eest näiteks siis, kui Itaalia blokeeris suhteliselt väikese vaktsiinisaadetise Austraaliasse.

New York Times teatab aga et on näinud kiivalt saladuses hoitud dokumente üksiksasjalike ekspordinumbritega, mis näitavad, et Euroopa Liit on protektsionismist kaugel ja pigem vaktsiinide suureksportija.

Euroopa Liidus kokku on vaktsineeritud vaid 6,5% rahvastikust, kui näiteks Iisraelis on vähemalt ühe doosi saanud 58% elanikest. Suurbritannias on süsti saanud 33% elanikkonnast ja USA-s 18%.

New York Timesi teatel on küsimus, kas Euroopa Liidu ekspordi ulatus paljastada, olnud ägedate vaidluste objekt Euroopa Komisjoni koridorides.

Mitmed ametnikud väitsid, et suurte ekspordimahtude paljastamine, mis aitab vaktsineerida paljusid riike üle maailma ja taaskäivitada ülemaailmset majandust, võiks pärast eelmise nädala tüli aidata parandada Euroopa Liidu mainet.

Vaktsiinide tootmise ja ekspordi küsimus on tekitanud paksu verd Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel. On loobitud süüdistusi, et Euroopa Liit tahab Suurbritannia vaktsiinist ilma jätta vimmast selle pärast, et äsja Euroopa Liidust lahkunud Suurbritannia vaktsineerimiskampaania on nii palju edukam. Tegelikkuses näitavad andmed New York Timesi teatel seda, et Suurbritannia on Euroopa Liidus toodetud vaktsiinide suurim importija.

Pinged kulmineerusid kolmapäeval, kui Euroopa Komisjoni president Charles Michel süüdistas USA-d ja Suurbritanniat vaktsiinide otseses ekspordikeelus.

Suurbritannia eitas kategooriliselt seda väidet. Praktikas ei ekspordi aga Suurbritannia kodumaal kasutamiseks loa saanud vaktsiine, kuigi on teatanud, et on valmis andma ülejäävaid doose naabritele Iirimaal, kui oma rahvas on vaktsineeritud.

Ka USA on oma territooriumil toodetud vaktsiine omale hoidnud.

Näiteks Moderna esindaja ütles, et USA valitsus ostab ära kogu USA-s toodetud vaktsiinikoguse.