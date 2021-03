VIDEO | Briti välisminister Tallinnas: teie julgeolek on ka meie julgeolek, seisame koos vastu Venemaa pahategudele

Kohtumisel arutati võimalusi tihedamaks koostööd Ühendkuningriigi ja Balti riikide vahel. Kõne all oli ka Euroopa julgeolek, sealhulgas Venemaa , Ukraina ja Valgevene küsimused. Välisministrid tegid avalduse, milles seisavad ühiselt demokraatlike väärtuste ja inimõiguste kindlustamise ning kliimamuutustega võitlemise eest.

Pressikonverentsil rõhutas Raab toetust Eesti julgeolekule ja kindlat tahet NATO eelpaigutatud jõududes osalemist jätkata. “Tunneme selgelt, et Eesti julgeolek on ka meie julgeolek,” ütles minister. “Siin teenivad Briti sõdurid on selle üheks tõendiks ja nad ei lähe siit kuhugi. Jätkame koos teie ja kõigi teiste partneritega vastuseisu Venemaa pahatahtlikule tegevusele siinses reaktsioonis, võite meie solidaarsusega arvestada.”