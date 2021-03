BLOGI | Riigikogus arutati tegevust koroonaviiruse tõrjumisel. Reinsalu: olukorra juhtimiseks tuleb riigis välja kuulutada eriolukord

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik alustas oma ettekannet kõige värskematest numbritest. Ta märkis, et täna hommikul sündis uus 24 tunni rekord ehk lisandus ligi 2000 positiivset testi, mis tõstab meie kahe nädala nakatumise näitaja 1453 tasemele ehk kõrgemale, kui see kunagi enne on olnud. „Hetkel oleme jätkuvalt kasvutrendis, küll aga see kasvutrend on iseenesest aeglustumas,“ ütles Kiik. „Aga meie eesmärk on loomulikult see kasv pöörata languseks.“

Kokkuvõtteks ütles Reinsalu, et tegutseda tuleb kiiresti, tuleb venitusteta töötada viirusetõrje kitsaskohtade lahendamisel, parandada vaktsineerimise logistilist korraldust, jõustada majanduse leevendusmeetmed ning koostada väljumiskava. „Praeguses üleriigilises kriisis on tähtsaim juhtimine ja õige eesmärgi seadmine,“ ütles Reinsalu. „Otsuste kujunemise kvaliteeti süvenenuna on mu hinnang, et ennekõike just tõhusama juhtimise kehtestamiseks tuleb välja kuulutada eriolukord.“

Reinsalu avaldas lugupidamist kõigile tervisehoiusüsteemi ja eesliini töötajatele, kes igapäevaselt tõrjuvad viirust suureneva koormuse all. „Riigijuhtide vastutus, kel on pädevus otsuseid langetada, on langetada otsuseid, mis aitaksid eesliinitöötajatel viirust tõrjuda ja säästaksid inimelusid,“ lausus Reinsalu.

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles oma ettekandes, et Eesti riigi ja rahva tähtsaim ülesanne on koroonaviiruse tõrjumine. „Hetkel oleme viiruse plahvatusliku leviku tõttu jõudnud katastroofilisse seisu,“ ütles Reinsalu. „Eesti on jooksva suhtelise viirusesse nakatumise arvu järgi nii Euroopas kui maailmas tõusnud nädalatega teisele kohale.“

Rääkides nädalate lõikes haigusjuhtude lisandumisest ütles Kiik, et ka see jääb kahjuks jätkuvalt tõusutrendi poole. Eesmärk on see, et alates märtsi teisest poolest numbrid hakkaksid langema. „Eestis on üle riigi viiruse ulatuslik levik, siin pole üldse küsimust,“ tõdes minister. Tema sõnul saabub langus siis, kui me läheme allapoole seda punast joont ehk nakatumiskordaja langeb allapoole 1, kuid seni me ei ole seda kahjuks kogu veebruari ja märtsi jooksul suutnud.

Minister tõi ka välja, et COVID-19 kriisi teine pool on toetused inimestele, kes on sattunud kriisis raskustesse ja tõi näiteks töötasu jätkutoetuse. „Kui me kehtestame mingeid piiranguid mingitele sektoritele, majandusharudele, siis me tagame, et selles valdkonnas töötavate inimeste sissetulek ei lange ja nende tööhõive ei lange,“ rääkis minister.

Kiik märkis veel, et töötute arv on tõusnud ligi 60 000-ni 12 kuu jooksul ja me teame, et see tõusutrend täna alles jätkub.

Kiik peatus ka lisaeelarve koostamisel, sest lisaressurssi on vaja tervishoiuvaldkonnale testide tegemiseks ja vaktsiinide tarnimiseks. Samuti on kasvanud haigushüvitiste kasvanud vajadus. Täiendavalt on tervishoiuvaldkonnas oluline saada ressurssi juurde COVID-19 osakonnas töötavatele arstidele-õdedele ja tervishoiutöötajatele ning ka lisapersonali kaasamiseks.

Rääkides vaktsineerimisest ütles Kiik, et teise kvartali jooksul on võimalus tagada juba vähemalt ühe doosiga vaktsineeritus kõigile elanikele, kes seda soovivad ja keskenduda siis suvekuudel üha rohkem teise doosiga kaitse pakkumisele.

Ta tõi välja, et praeguse seisuga on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud kokku umbes 8,6 protsenti elanikkonnast, täpsemalt neist umbes 5 protsenti on saanud ühe doosi ja kahe doosiga on vaktsineeritud 3,6 protsenti. Selle näitajaga oleme Euroopa Liidus viiendal-kuuendal kohal, ütles Kiik.