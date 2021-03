KOROONABLOGI | Tänasest on Eesti lukus: kogu riigis hakkasid kehtima ranged piirangud, millised on viimased arengud võitluses viirusega?

Tänasest kehtivad valitsuse otsusel koroonaviirusega võitlemiseks kuu aja vältel senisest oluliselt rangemad piirangud. Muuhulgas kehtib avalikes kohtades liikumisel jälle 2+2 reegel, koolid on läinud distantsõppele ning suletud on enamik poode ja meelelahutusasutusi. Täielik nimekiri piirangutest on siin.