Soome peaminister muretseb vaktsiinidele resistentse viirusmutatsiooni tekkimise pärast: võime olla selles olukorras veel aastaid

„Üks mureküsimus on see, kas tekib selline viiruse mutatsioon, mis on praegustele vaktsiinidele resistentne,” ütles Marin, vahendab Ilta-Sanomat.

„Me vajame ühiseid mängureegleid kogu Euroopa Liidu territooriumile. Kindlasti kõlan ma ülemkogu kohtumistel nagu katkine plaat, sest tõstatan iga kord selle teema. Aga ma muretsen selle pärast, mis juhtub järgmisel sügisel ja kevadel. Võib väga hästi olla, et see ei ole mingi maraton isegi selle kevade osas, vaid võib olla, et me oleme selles olukorras veel aastaid,” märkis Marin.

Marini sõnul jagatakse tema muret ka Euroopa Liidu ringkondades.

„Aga tihti on nii, et erinevad tegijad näevad vaid seda, mis on just praegu ees, kui peaks suutma vaadata ka kaugemale,” kommenteeris Marin Euroopa Liidu juhtide suhtumist.