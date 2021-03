Sotsiaalkomisjon käsitleb avalikul istungil kuulmislangusega seotud probleeme

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka tõdes, et kuulmislangus on tõsine probleem ning kuulmishäirega isikutele ja nende muredele tuleb tähelepanu pöörata. „Kuulmislanguse ja sellega seotud muredega saab aga efektiivselt tegeleda ainult siis, kui see on õigeaegselt tuvastatud. Tänasel avalikul istungil loodame teada saada, millised on kuulmislangusega inimeste ootused seadusandjaile, et neil oleks senisest enam võimalusi elus täisväärtuslikult kaasa lüüa,“ sõnas Kotka.