Euroopa ravimiamet: pole alust seostada Austria juhtumeid AstraZeneca vaktsiiniga

Austria teatas pühapäeval, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca ühe partiiga vaktsineerimise, et uurida inimese surma ja teise rasket tervise halvenemist. Tänaseks on teada, et 49-aastane naisterahvas suri kümme päeva pärast vaktsineerimist raskete hüübimishäirete tagajärjel. Sama ajal tekkis 35-aastasel naisel kopsuemboolia, kuid tema seisund on paranenud.