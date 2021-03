Mitu head uudist: AstraZenecat hakatakse süstima ka eakatele, kahe kaitsesüsti vahe pikeneb ning üks ravimifirma peaks saama üsna kohe Euroopa müügiloa

Eesti immunoprofülaktika komisjoni liige ja teadusnõukoja juht prof Irja Lutsar selgitas, et varem ei süstitud AZ vaktsiini, kuna andmed olid puudulikud. “Polnud nii, et enne ütlesid andmed üht ja nüüd teist. Ka varasemad andmed näitasid, et vaktsiin töötab eakatel, aga andmed olid puudulikud, et üldisemaid järeldusi teha,” kõneles ta.

Hiljuti sai komisjon aga tutvuda Šotimaal läbi viidud uuringuga, kus eakad said AZ vaktsiini ning nüüd on andmeid piisavalt, et ka Eestis vaktsiini kõikidele täisealistele pakkuda. “Pole vaja varjata, et väike riik vaatab ka suuremate poole ja näiteks Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa kaotasid vanusepiiri,” lisas Lutsar. Ta rõhutas, et alguses, kui AZ vaktsiinile vanusepiir määrati, tehti seda klausliga, et kui andmeid lisandub, vaadatakse piirang üle. Nüüd saadigi kinnitust, et vaktsiin vähendab ka eakatel raskete infektsioonide hulka ja lisaks väheneb nende arv, kes raskes seisundis haiglasse jõuavad.

Lisaks pikendatakse Eestis AZ ja Pfizeri vaktsiinidel kahe doosi vahele jäävat aega. Nii saab suurem osa 1. doosi kätte, mis juba aitab haiglate koormust vähendada ja ka viiruse levikut tasahaaval täkestada. Praegu jääb AZ kahe süsti vahele 8 nädalat, tulevikus aga 12. Pfizeri vaktsiinil on praegu vahe aga 3 nädalat, mida pikendatakse 6 nädala peale.

Veel 100 000 kaitsesüstitut



Lutsar ütles, et tema mäletamist mööda peaks uus süsteem hakkama kehtima esmaspäevast. See tähendab, et kõik, kes juba esimese kaitsesüsti saanud, saavad teise vastavalt seni kehtinud ajavahemikele. Lutsari sõnutsi annab muudatust lootust, et aprilli lõpuks on veel 100 000 Eesti kodanikku kaitsesüstitud. Eesmärgiks on siiski esimesena vaktsineerida eakad ja riskirühma inimesed.