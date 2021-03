MURESAHTEL | Irja Lutsar vastab Delfi lugejate küsimustele vaktsineerimise kohta

Irja Lutsar: „Seda täielikult välistada ei saa, uuringud praegu alles selles osas käivad. Vaktsiinid on tõhusad selle mõttes, et hoiavad ära raske haiguse. Aga kergema haiguse ja viiruse kandjaks olemise vastu vaktsiinid 100% ei aita. Nii Eestis kui ka mujal maailmas on nakatunud ka inimesed, kes on saanud kaks vaktsiinidoosi, kuigi keegi neist ei haigestunud raskelt ja nendel avaldusid kerged sümptomid. Viiruse edasikandmine väheneb tänu vaktsiinile umbes 50 kuni 60%.”

Irja Lutsar: „Seda, et vaktsiinimõju kestab ainult pool aastat pole keegi väitnud. Praegusel hetkel pole andmeid rohkem kui poole aasta kohta, kuid see on hoopis teine asi. Olen näinud antikehade andmeid nelja kuu kohta ja langus oli marginaalne. Ma ei usu, et tekib suur langus. Suuremad uuringud ja testid hakkasid vaktsiinidega augustis 2020, nendel inimestel, keda selle raames vaktsineeriti saab aasta täis augustis 2021. Andmete analüüsi ja saamisega läheb aega, kuid arvatavasti on need sügiseks olemas. Haiguse läbipõdemise järel kestavad antikehad kaheksa kuud, kuid ka sel puhul on nakatumisi esinenud.”

Irja Lutsar. „Ühe doosi efektiivsus on madalam kui kahe doosi efektiivsus. Meil on andmed Suurbritanniast, et Pfizeri Comirnaty vaktsiini esimese doosi efektiivsus on olnud 85-86% ja efektiivsus kahe doosi järel 95%. See ei tähenda, et sajast inimesest 85 ei nakatu ja 15 nakatuvad. Efektiivsust arvestatakse võrdluses mitte-vaktsineeritutega. Šotimaal üle 80-aastaste hulgas tehtud uuring näitab, et inimeste sattumine haiglasse selles vanusegrupis väheneb peale esimest pookimist üle 50%. See on kaudne näide, et vaktsineeritud põevad haigust kergemalt. Aga ka see ei kehti 100% juhtudest, sest ka Eestis on mõni näide, kus esimese doosi saanud inimene on sattunud haiglasse.