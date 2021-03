Tartu linnaliinibussides lõpetatakse piletite müük sularaha eest

Tartu Linnatranspordi juhi Roman Meeksa sõnul on sularaha eest bussijuhilt ostetavate piletite müük olnud juba senini üsna marginaalne. „Need, kel bussikaarti ei ole, saavad sõidu eest tasuda ka pangakaardi viipega bussides olevate tuvastite juures. Antud olukorras on mõttekam piletite sularahamüük üldse lõpetada. Sellega vähendame veelgi oma bussijuhtide nakkusohtu,“ selgitas Meeksa.

Tartu linnaliine teenindavad ASi GoBus bussijuhid on reisijatest eraldatud klaasseinaga. Igas peatuses avatakse bussidel kõik uksed, et tagada bussis maksimaalne õhuringlus. Igas bussis on olemas reisijatele mõeldud desovahendid. Busside puutepindasid desinfitseeritakse kord päevas bussipargis.