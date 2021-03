OTSEBLOGI | Kaja Kallas plaanib koroonavastasesse võitlusesse kaasata erameediat: suur osa inimesi saavad oma info just erameediast

Kaja Kallas teatas, et plaanib appi kutsuda erameedia. "Soovime loomulikult erameediat kaasata ja kaasamegi. Meil tuleb ka vaktsineerimise kampaania, et positiivseid sõnumeid levitada, samuti see, mis puudutab praeguseid piiranguid ja mis puudutab inimeste käitumisjuhiseid. Loomulikult, väga suur osa inimesi saavad oma informatsiooni just erameedia vahendusel. Ja kui riik oma sõnumeid kanalites ei esita, siis see ei pruugi kõigini jõuda," märkis Kallas.

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Kaja Kallas Indrek Saare küsimusele koroonaviirusest põhjustatud tervisekriisi kohta. Saar tundis huvi, kuhu soovib valitsus kehtestatud karmimate piirangutega riigi tervisepildis lähikuudel jõuda.

Peaminister Kaja Kallas vastas, et piirangutel on kolm eesmärki: et nakkuskordaja läheks alla ja nakkusahelad saaksid katki lõigatud, meditsiinisüsteem peaks vastu ning vaktsineerimist saaks suurendada, et enamikke inimesi seeläbi kaitsta.

Kallas täpsustas, et eesmärk on saada haiglavõrgus koormus nii alla, et seal poleks vaja plaanilist tööd katkestada. „Praegu tegeleme sellega, et saada haiglatele juurde tööjõudu, vahendeid ja avada uusi voodikohti,“ lausus Kallas. Ta sõnas, et uusi voodikohti avatakse 12. märtsist. „Tegeleme ka sellega, et haiglate koormust ühtlasemalt jaotada, sest me teame, et Põhja-Eestis on praegu suurem probleem haiglate täituvusega.“

Peaminister ütles, et seaduse järgi ei tohi piirangud olla ulatuslikumad, kui on vältimatult vaja nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Ta märkis, et piiranguid on karmistatud, kuna varasemad pole piisavalt töötanud. Samuti osutas Kallas, et kuigi kriis on kestnud juba aasta aega, tuleb jätkuvalt tegeleda uute olukordadega, näiteks viiruse uute variatsioonide tõttu. Ta osutas, et küsimus on selles, kuidas panna inimesed üksteisega kontakte vähendama.

Kallase sõnul on arutatud ka kaitseväe meditsiinipersonali ja tehnika kasutamist.

Helle-Moonika Helme küsis peaministrilt, miks ei kehtesta valitsus eriolukorda.