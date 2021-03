Läti peaminister: me ei taha poodide avamisega korrata Eesti stsenaariumi

„Sellest, mis juba töötab, me midagi sulgeda ei plaani,” ütles Kariņš, aga märkis, et näiteks väikeste poodide avamist tuleb nähtavasti oodata veel mitu nädalat.

„Poodide kohta käib praegu arutelu. Eksperdid soovitavad tugevdada kehtivaid meetmeid, et haigestumus jätkaks langust. Ja pärast lihavõtteid, kolme nädala pärast, võiksime me etapikaupa, samm-sammult hakata avama seda, mis on veel suletud,” ütles Kariņš.