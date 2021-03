Austria uurib vaktsineeritu surmajuhtumit, Eesti peatas seniks sama AstraZeneca partiiga süstimise

Austria teatas pühapäeval, et on peatanud ettevaatusabinõuna AstraZeneca ühe partiiga vaktsineerimise, et uurida inimese surma ja teise rasket tervise halvenemist. Seoses sellega peatas ka Eesti pühapäeval ettevaatusabinõuna sama partii kasutamise.

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Imre Kaasi sõnul teatas terviseamet Austria uurimisest teada saades kohe tervishoiuasutusi, et konkreetsest partiist alles jäänud vaktsiinide kasutamine tuleb peatada. Kaas tõdes, et kuna partii saabus Eestisse veebruari teisel nädalal, oli 9600 doosist alles jäänud 486 doosi 14 tervishoiuasutuses.

"Ravimiameti kinnitusel on partiide peatamine tavaärane praktika, mida tehakse ettevaatusabinõuna kõigis Euroopa Liidu riikides, kui mõnel riigil võib olla kahtluis, et ravimi kvaliteediga võib olla probleeme," rääkis Kaas. "Seni pole tõsistest kõrvaltoimetest selle partiiga seoses Ravimiametile teada antud. Juhtumit uurib Euroopa Ravimiamet ja loodetavasti annavad nad täna selle kohta ka rohkem informatsiooni."

Konkreetses AstraZeneca partii number ABV5300 suurus oli 1,6 miljonit doosi ja see saadeti Euroopa Liidu 17 liikmesriiki.

Kui inimene soovib teada, kas talle on süstitud konkreetse partii vaktsiin, saab seda vaadata digilugu.ee asuvast immuniseerimispassist.

AstraZeneca lubas Austriat uurimisel aidata

Austria terviseamet (BASG) teatas pühapäeval kahest tõsisest kõrvatoime teatisest seoses AstraZeneca vaktsiini samast partiist tehtud vaktsineerimistega. Tänaseks on teada, et 49-aastane naisterahvas suri raskete hüübimishäirete tagajärjel, samal ajal kui 35-aastasel naisel tekkis kopsuemboolia. 35-aastane naisterahvas on paranemas.

Austria terviseamet tõdes Reutersile, et praegu pole tõendeid selle kohta, et haiglaõdede rasked terviserikked põhjustas vaktsiin. Juhtumeid alles uuritakse.