Helsingin Sanomat küsitles lasnamäelasi: üks ei usu üldse koroonaviirusesse ja teine peab vaktsiini sellest ohtlikumaks

„Sulgemise tekitatav stress on hullem kui viirus,” ütles ehitusmees Aleks Mitrovski.

„Minu vanemad põdesid koroona läbi ja see oli nagu tavaline külmetus,” teatas logistikavaldkonna töötaja Vitali Tetov.

Tavaliselt käivad mehed tööl Soomes, kus neil on lisaks tööle sõpru ja sugulasi. Nüüd kõnnivad nad mööda Lasnamäe tänavaid.

„Ma ei usu koroonaviirusesse. Igal aastal on viirusi. Ma kasutan maski ainult sellepärast, et seadus käsib,” ütles Klementjeva.

Lapsevankrit lükanud Kristina Makovskaja avaldas siiski arvamust, et piirangutega on hiljaks jäädud. Koroonaviirus on olnud tema emal, sõbra vanematel, lapse lasteaias, naabril. Oma nelja-aastast tütart hoiab ta kodus, toidu tellib poest koju ja lõpetas aasta tagasi avalikes kohtades liikumise.