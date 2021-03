Uus vaktsiinitüli: EL süüdistas Suurbritanniat vaktsiinide ekspordikeelus. London: täielik vale

Tegemist on teise korraga alates aasta algusest, kui Suurbritannial ja Euroopa Liidul on vaktsiinide tootmise ja jaotamise üle kana kitkuda.

See tekitas laialdasema vaidluse Suurbritanniaga Brexiti -järgse kaubanduskorralduse toimimise üle Põhja-Iirimaa suhtes, milles eelmisel aastal kokku lepiti.

Michel kirjutas oma iganädalases avalduses, et oli šokeeritud, kui kuulis, et Euroopa Liitu süüdistatakse „vaktsiininatsionalismis”, ja lisas, et Euroopa Liit ei ole eksporti peatanud.