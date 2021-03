Säästetud aeg ja raha. Miks on vaja parandada videokonverentsi kvaliteeti?

Veebipõhisele suhtlusele ülemineku suurim eelis on kokkuhoitud aeg ja raha. „Kogu maailm on vaid mõne kliki kaugusel. Lisaks aitavad videokonverentsid kodus töötamise ajal parandada koostööd ja suurendada tootlikkust, sest silmast silma arutamine on palju tõhusam kui sõnumite või e-kirjade saatmine,“ räägib Kaspars. „Kuna töötan kodus, siis on klientidega ja töökaaslastega kõige mugavam suhelda video teel. Suur eelis on ka see, et ma saan kõnesid salvestada ja arhiveerida. Kui midagi läheb meelest, siis saan salvestist uuesti vaadata või teistele saata.“

Videokõne pidamiseks on vaja peale suhtlusplatvormi ka kvaliteetseid seadmeid. Logitech pakub veebikaameraid nii kodusele tööarvutile kui ka äriklassi varustust koosolekuruumide ja suurte konverentsisaalide jaoks. Kõiki Logitechi tooteid on võimalik ühendada populaarseimate platvormidega (nt MS Teams, Zoom, Google Meet jne). „Mitteverbaalne suhtlus moodustab kaks kolmandikku meie suhtlusest. Selle video teel edasiandmiseks on vaja parima kvaliteediga pilti ja heli, mistõttu tuleb alustada õigetest seadmetest. Jah, sülearvutites on olemas sisseehitatud kaamera ja mikrofon, kuid sellest ei piisa, et vestlus oleks reaalse eluga võimalikult sarnane. Veebikaamera audio- ja videokvaliteet on oluliselt parem,“ selgitab Kaspars. Tänu tehnoloogia arengule tagab Logitechi kaamerate eraldusvõime kvaliteetse pildi ja heli: vestluskaaslane saab näha sama selget pilti nagu päriselus. Lisaks on kõikidesse veebikaameratesse sisse ehitatud võimas mikrofon.

Kaugtöö abil saavad ettevõtted äri laiendada ja rahvusvahelisi turge vallutada. Videosuhtlus võimaldab tööle võtta inimesi, kes elavad teises linnas või riigis. Enamik ettevõtteid on juba kodus töötamist proovinud ja Kasparsi sõnul jätkatakse seda osaliselt või täielikult ka pärast pandeemiat.

Uuringu tulemused näitavad, et võrreldes 2019. aastaga suurenes 2020. aastal videokonverentsilahenduste kasutamine 275 protsenti. „Klientide sõnul on see edukas lahendus. Arvan, et paljud lubavad oma töötajatel ka edaspidi kasvõi paar päeva nädalas kodust töötada ja seetõttu on videokonverents tööelu lahutamatu osa ka siis, kui elu naaseb normaalsesse rütmi. Praegu suhtleb 71 protsenti kontoritöötajatest vähemalt ühe korra nädalas videokonverentsi teel. Seetõttu tasub kontori koosolekuruumidesse investeerida, et tagada suhtlus kontoris olijate ja kodus töötajate vahel.“

Tänapäevased koosolekuruumid kontorisse

Kui kõne on kahe või kolme inimese vahel, siis piisab arvutiga ühendatud veebikaamerast. See on kodus töötamiseks mugav lahendus. Kuna Logitechi eesmärk on muuta arvuti kasutamine võimalikult mugavaks, siis ei ole veebikaamera paigaldamine keeruline – lihtsalt ühendage juhe koduarvuti USB-porti.

Ent kui vestluses osaleb mitu kontoris asuvat inimest, siis on mõistlikum koguneda ühte ruumi. Kõige lihtsam variant on paigaldada koosolekuruumi televiisori ekraan ja kaamera ning enne kõne algust ühendada need arvutiga. „Kuna Logitech keskendub sellele, et kõik pakutavad lahendused oleksid sarnase tööpõhimõttega, siis ei pea kasutaja pead vaevama, kuidas suures koosolekuruumis tegutseda. Videokõne alustamiseks tuleb teha samad tegevused, mis sülearvutiga kodus. Teistele osalejatele tuleb kutse saata ja link avada. Ja ongi kõik!“ selgitab Kaspars.