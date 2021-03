Neljapäevast algab distantsõpe, kuid Tallinnas saavad kuni neljandate klasside lapsed koolis viibida

Hariduslike erivajadustega õpilastele tagatakse turvaline ja sobiv õppevorm lähtuvalt nende vajadustest. Arvestades, et toimetuleku- ja hooldusõppel olevad õpilased vajavad täiendavat abi ja tuge õppimisel, tagatakse neile vanemate soovi korral kontaktõpe. Kui vanemad seda ei soovi, jäävad lapsed distantsõppele.

Lihtsustatud riikliku õppekava alusel õppivad õpilased on valdavalt distantsõppel. Igale õpilasele tagatakse sobiv õppevorm lähtuvalt õpilase erivajadusest.

Huvitegevusi siseruumes ei toimu. Välitingimustes on huvitegevus lubatud üksnes 2+2 reeglit arvestades. See tähendab, et koos tohib liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (sh ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.