Valitsus annab ligi 260 000 eurot hoolekandeasutustele tööjõukulude katmiseks

„Rõõm on tõdeda, et nii üldhooldekodude kui erihoolekande asutuste elanikest on märkimisväärne osa saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi ja pärast kahe doosiga vaktsineerimist pole ka hooldekodude puhangud enam nii laiaulatuslikud,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Sotsiaalkaitseministri sõnul on vaktsineerimise jätkudes võimalik vaktsineerida üksikuid inimesi ja hooldekodude töötajaid, kes pole veel vaktsiini saanud ning vaktsiini puudumise oludes eelmise aasta novembri alguses ellu kutsutud tööjõukulude kompenseerimise meede senisel kujul kaotamas oma tähtsust.

Sotsiaalkindlustusamet ootab taotlusi lisarahastuseks nendelt hooldekodudelt, kus on levinud nakkus ning kus pole veel lõpetatud vaktsineerimisi kahe doosiga. Edaspidi vaadatakse iga taotluse esitanud hooldekodu puhul eraldi, kas hooldekodus on tehtud kahe doosiga vaktsineerimised kõigile klientidele ja töötajatele, kes seda on soovinud. Kuna tööjõukulude katmise meede oli kavandatud olukorra, kus hooldekodude töötajaid ja kliente ei olnud võimalik vaktsiini puudumise tõttu võimalik viiruse eest kaitsta, siis tänaseks on olukord muutunud ja vaktsiin on neile riigi poolt tehtud kättesaadavaks.