Viiruse antigeenide testid koolidesse? Haridusministeerium otsib viise viiruse tõkestamiseks koolides

„Oluline on vaadata tulevikku,“ ütles minister Liina Kersna. „Meil tuleb selle viirusega edasi elada ning lapsed peavad saama koolis käia. Seepärast oleme kaardistamas viiruse levikut tõkestavaid täiendavaid tegevusi nii lühemat kui ka pikemat perspektiivi silmas pidades. Teadlaste teadmised ja töö annavad lootust, et uus õppeaasta tuleb stabiilsem.“

Kohtumisel tõdeti, et seire- ja tõkestamismeetodite valikuks on vaja tõenduspõhist pilootuuringut, milles kombineeritakse nii reoveeseire tulemusi kui kiirteste ning koolikeskkonnas rakendatavaid abinõusid ruumiõhu kvaliteedi parandamiseks. Samuti on vaja rohkem teavet selle kohta, kui suures ulatuses koroonaviirus just koolides edasi kandub ning milline on lähikontaktsetest laste nakatumise määr. Tartu Ülikooli teadlased koostavad pilootuuringu ettepanekut ning see peaks valmima uueks nädalaks.