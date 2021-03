Riik küsib Rehviringluselt Raadi rehvide koristamise eest ligi 900 000 eurot

Läinud kevadel hoiatas Päästeamet, et olukord Raadil on väga ohtlik ning rehvimägede süttimisel tulnuks evakueerida kolmandik Tartust. Keskkonnaministeerium otsustas algatada asendustäitmise ehk rehvid riigi kulul Raadilt ära koristada.

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles, et Raadilt koristati rehvid ära selleks, et vältida ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele. Samas märkis minister, et riik ei saa endale lubada, et maksab maksumaksja rahaga kinni kellegi teise tegematajätmise.