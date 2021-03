UURING | Kui hästi tead turvariske, mida iga päev taskus kaasas kannad?

See, et su armas nutividin tõepoolest iga päev rünnakuobjektiks satub, pole mingi liialdus. Internet on täis pahavara, mille ülesandeks on koguda kasutajate andmeid, et panna nende abil toime tulutoovaid kuritegusid. Kui hästi oled andmevarguse eest kaitstud, sõltub telefoni tootjast, teenustest ja tarkvarast, mida kasutad, kuid kõige rohkem sinust endast.

1–2 õiget vastust

Algaja professionaal

Näib, et kuulud selle kümne protsendi hulka, kes juba kasutab mõnda tööriista oma telefoni turvalisuse tagamiseks. Oled õigel teel, kuid võiksid teha veel mõned täiendavad sammud, näiteks tutvuda topeltautentimise funktsiooniga, kui sa pole seda veel teinud, või luua paroole, mis vastavad turvanõuetele.

3 õiget vastust

Algaja tegija

Kuulud kuuendiku telefonikasutajate hulka, kelle kaitsest on programmeerijatel väga raske jagu saada, kuid mõned lüngad tasub siiski veel täita. Näiteks kui oled loonud õiged paroolid, veendu, et need oleksid hästi kaitstud; laadi rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Huawei AppGalleryst, ning veendu, et tegemist on viimase versiooniga ja rakendus vastab kõigile turvanõuetele.

4 õiget vastust

Programmeerijate hirm

Kolmandik vastajatest kinnitas, et nende seade on korralikult kaitstud. Ilmselt ei pea sa võimalike rünnakute pärast muretsema. Sellegipoolest tasub uurida, kas saaksid kuskil veel turvalisust suurendada, näiteks vaadata üle ja kustutada ammu kasutamata rakendused või värskendada pikka aega muutmata paroole, et ennetada rünnakuid varem kasutatud kontodele.

5 õiget vastust

Turvaekspert

Väga hea on teada, et nende kolmandiku küsimustele vastanute seade on tõenäoliselt väga hästi kaitstud ja häkkerite rünnakute suhtes täielikult vastupidav. Muidugi ei tohi sa hoolsust kaotada – programmeerijad otsivad pidevalt uusi viise, kuidas pääseda ligi kasutajate seadmetele, nii et jälgige ja rakendage pidevalt turul olevaid uusimaid turvalahendusi.





Nüüd aga kõige olulisem: kuidas muuta oma nutitelefon turvaliseks?

Riigi Infosüsteemi Amet jagab oma kodulehel lihtsaid nippe, kuidas muuta oma telefon turvaliseks, et saaks võidelda nende igapäevaste rünnakutega, millega iga võrku ühendatud telefon igapäevaselt silmitsi seisab. Võtke kuulda ja olge küberturvalised!