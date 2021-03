Kõrgkoolid pakuvad sel kevadel põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele tasuta lisakursuseid

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on õpetajate koormus märkimisväärselt kasvanud, mistõttu on rõõmustav, et ülikoolid on kiiresti reageerinud ja valmis teaduspõhise lähenemisega appi tulema. Haridusministeeriumi eesmärgiks on selle kevade eksamiperioodil võimalikult paljudele õpilastele tasuta lisakursusi võimaldada.

Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olüpiaadikooli juhataja Aet Karolini sõnul pakkus kõrgkoolidele tasuta kursuste tegemise võimaluse haridusministeerium, kes kompenseerib ka kursust läbiviivatele õpetajatele selle kevadise töö. Karolin lisab, et kui lõpuklasside õpilastel on piisavalt aega, tahtmist ja huvi, võiksid nad kordamise eesmärgil kursustest osa võtta.

Lisaks märgib ta, et paljud koolilõpetajad kiidavad Tallinna Tehnikaülikooli kursuse juures just seda, et õpilasel on võimalus lisaks kooliõpetajale ka teise õpetaja käe all õppida. Tallinna Tehnikaülikooli videoloengud on Moodle keskkonnas kursusest osavõtjatele igal ajal kättesaadavad ning järelvaadatavad.