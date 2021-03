Euroopa Parlament võttis Kataloonia separatistide juhtidelt puutumatuse

Puigdemont, Kataloonia endine tervishoiuminister Clara Ponsatí ja endine haridusminister Antoni Comín on tagaotsitavad, süüdistatuna mässu õhutamises seoses 2017. aasta separatistliku referendumi korraldamisega, vahendab AFP.

Hispaania välisminister Arancha González Laya ütles, et see hääletus kinnitas, et Euroopa Parlamendi liikme puutumatust ei saa kasutada kilbina riikide kohtute vastu riikide seaduste rikkumiseks.