Aet Kuusik: eelmise valitsuse liikmetele oleks võinud iga nädal šovinisti-tiitli anda

Aet Kuusik leiab, et soolise võrdsuse tagamisel on Eestis veel palju tegemata, ehkki viimastel aastatel on ühiskond ja meedia muutunud selles vallas teadlikumaks.

Feministeerium tähistas jaanuari lõpus kuuendat sünnipäeva. Mida te olete selle aja jooksul ära teinud ja saavutanud?

See, et feministlik kommentaar on olemas olnud, on suur asi, eriti sellises patriarhaalses kultuuris nagu Eesti. Peale selle on see ka vene keeles, mitte ainult eesti keeles. Püsimajäämine on olnud keeruline, sest meid on ähvardanud rahastuse lõpetamine ja surve meile on olnud suur.

Oleme teinud ise viimastel aastatel tagasiside küsitlust, et teada saada, mida meie töö on andnud. Lugejad on esile toonud, et meie materjalid on aidanud astuda ahistajatele vastu, nõuda õiglast palka ja töötingimusi. Samuti see on andnud inimestele julgust võtta sõna soolise ebavõrdsuse teemadel ja enda eest seista.

Ma arvan, et Feministeeriumil on kindlasti ka oma osa, et hoiakud Eesti ühiskonnas on muutunud. Eesti inimeste, sh. ajakirjanike sõnavara ja arusaamad feminismi teemadest on kuue aastaga paranenud. Meie põhiline fookus on sool ja soolisel ebavõrdsusel, kuid oleme tegelikult käsitlenud laiade teemade spektrit alates puuetega inimestest, rassismist, vanuselist survet ja lõpetades vaimse tervisega.

Aga millega tegelevad kaasaegsed feministid?

Feminism ei ole monoliitne liikumine ja feminism ei tegele ainult naiste teemadega. Feminism tegeleb soolise õigluse teemadega. Feminism on laienenud ainult naiste küsimustest edasi. Feministide tegevus on seotud ka teiste ebavõrdsusliikumistega: puudeaktivismiga, LGBT-ga jne. Need kõik on omavahel põimunud.

Konkreetselt Eestis seisneb suur osa tööst mitte juriidiliste õiguste muutmises, vaid kultuuri muutmises. Ei maksa vastandada oma vahel mehi ja naisi, meie eesmärk on ka see, et meeste kitsas roll Eesti ühiskonnas laieneks. Et mehed ei peaks mõtlema vaid sellele, kuidas teenida palju raha ja olema macho-d, aga ka näiteks sellele, kuidas olla paremad lapsevanemad.