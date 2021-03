Haiglad tegelevad koroonapatsientidega plaanilise ravi arvelt

Harjumaa ning Ida-Virumaa on COVID-19 leviku poolest Eestis esirinnas. Haiglatele tähendab see ainult üht: koroonapatsientide arv suureneb ning niigi ületöötanud ja vähese personali koormus kasvab. Näiteks on Narva haigla tänaseks olukorras, kus töötajaid napib ja omade jõududega ei olegi enam võimalik toime tulla. Olukorda raskendab veelgi asjaolu, et kogu õendusosakond viibib hetkel karantiinis, sest 12 töötaja COVID-testi tulemused osutusid positiivseteks. "Pandeemia ajal töötavad meil õed teistest haiglatest ja abiõdena aitavad tudengid meditsiinikoolidest," kirjeldas töökorraldust Narva haigla kommunikatsioonispetsialist Jevgenia Parv.

Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht prof Joel Starkopf ütles, et Eestis ei ole tervishoiutöötajate seas nii palju vaba ressurssi, et sellega lahendada praegust tööjõu puudust. Nii Kliinikum kui ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) on olukorra leevendamiseks värvanud juurde õenduspersonali, hooldajaid ja tervishoiukõrgkoolide üliõpilasi abiõdedena, kuid sellest ei piisa. "Kui isegi hooldajaid leiaks, siis õdede leidmine on omaette kunsttükk," tunnistas PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu.

COVID-osakonnad plaanilise ravi arvelt

Seega on haiglad täna fakti ees: selleks, et COVID-19 patsiente ravida, tuleb plaanilist ravi piirama hakata. TÜ kliinikumi kriisijuhtimismeeskond on andnud suunised plaanilise statsionaarse kirurglise ravitöö piiramiseks kuni 50 protsendi ulatuses. Plaanilise ravi vähendamine tuleneb Starkopfi sõnul ennekõike vajadusest suunata operatsioonitubade personali tööle intensiivravi palatisse ning kirurgiliste osakondade õdesid nakkushaiguste osakonda. Seni on kliinikumis plaanilist tööd vähendatud umbes 30 protsendi ulatuses. Olukorda hinnatakse igapäevaselt ning vastavalt vajadusele reguleeritakse töötavate operatsioonitubade arvu. "Tõenäoliselt peame seda vähendama veelgi enam," arvas Starkopf.