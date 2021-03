Tallinlane, pane tähele! Täna võib oma 10 cm lund korraga maha sadada, liiklus on ettearvamatu

Autojuhtidel tuleks valida talviste teeoludega sobiv sõidukiirus ja hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Sihtkohta jõudmiseks võiks varuda piisavalt aega ning alustama sõitu pigem aeglaselt, et jõuaks teeoludega kohaneda. Liiklusest peaksid hoiduma sõidukijuhid, kes on juba jõudnud paigaldada suverehvid või kelle talverehvid on kulunud alla lubatud piirmäära.