Vene meedias kuulutati, et Eesti kooliõpilased valmistuvad sõjaks Venemaaga

„Müüt „ohust idast” on muutunud Eesti võimude kinnisideeks ja tänu ulatuslikule propagandale on märkimisväärne osa elanikkonnast „nakatunud” russofoobse alarmismiga,” lausus Vardomski, kes kinnitas ka, et alternatiivsete vaadete levitamisega Venemaa kohta püüavad Eesti võimud juhtida kodanike tähelepanu eemale siseprobleemidelt.

Vorotnikov ütles, et Eesti kujundab järjekordselt rahva hulgas Venemaast vaenlasekujutist ja on selles isegi edu saavutanud.

„Tänapäeva Venemaa massiteabevahendid patustavad maneeriga esitada hinnangulist arvamust analüütikana ja väljamõeldisi faktide asemel,” kommenteeris venekeelse Delfi peatoimetaja Andrei Šumakov. „Võetakse majandusteaduste doktor Vardomski, mitte enam noor inimene, kes sinisilmselt kinnitab, et Eestis, tsiteerides RT lugu, „kui uskuda sotsioloogiliste küsitluste tulemusi, võtab noor põlvkond Venemaad vaenlasena ja patriotismi all mõeldakse ennekõike võitlust idanaabriga”. Aga midagi sellist küsitlustes, mida kommenteerib Laanet, ei ole, ometi vaataja usub, sest austatud professor ei saa eksida. Kahjuks toimub nii ka nõukogude propaganda topeltstandardite naasmine: kui Venemaa suurendab sõjalisi kulutusi viimase kümne aasta jooksul 30%, tõuseb ta põlvedelt üles, aga kui Eesti kaitseminister kommenteerib sotsioloogilist küsitlust, tähendab see, et „Eesti kooliõpilased valmistuvad sõjaks Venemaaga”. Meie omad on luurajad, võõrad on spioonid. Kõik on nagu alati.”