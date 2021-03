Lutsar komandanditunnist: kas meil tõesti on vaja tänavale sõjaväge, et pidusid ei peetaks?

Lutsar selgitas, et tänases olukorras on kõige tähtsam nakatumisnäitaja alla tuua. Seda saab teha vaid inimestevahelisi läbikäimisi piirates. "Kui inimestevahelisi kontakte ei ole või me viime need võimalikult madalaks, siis ei saa see viirus enam levida. Nii lihtne see asi ongi."

Sellel eesmärgil komandanditunni kehtestamist ei pea teadusnõukoja juht siiski proportsionaalseks. Lutsar märkis, et täna ei ole ükski riik läinud seda teed, et oleks kehtestanud terve läbivalt kogu ööpäeva kestva komandanditunni, vaid ikka õhtustel aegadel, selleks, et sotsiaalseid läbikäimisi piirata. "No kuulge, inimesed, kas meil tõesti on vaja sõjaväge ja politseid ütlemaks, et ärge pidage pidusid. See tundub mulle ebaproportsionaalne," lausus Lutsar.