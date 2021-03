Sel nädalal jätkatakse sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajate vaktsineerimist

„Viiruse leviku piiramise kõige efektiivsem viis on piirata kontakte. Sotsiaalvaldkonna töötajad seda teha ei saa, sest vaatamata viirusele ja vahel just viiruse tõttu vajavad kliendid ja hoolealused nende abi ja tuge,’’ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Vaktsiin kaitseb sotsiaalvaldkonna töötajaid ja seeläbi on neil võimalik olla turvaliselt abi vajavate inimestega kontaktis. Seetõttu on ülimalt oluline, et valdkonna töötajaskond kasutaks vaktsineerimise võimalust maksimaalselt.“