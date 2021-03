Riigikogu arutab vaktsineerimise korraldamist olulise tähtsusega riikliku küsimusena

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka ütles, et praeguses olukorras on oluline anda inimestele selge info, millal ja kus ning millise vaktsiiniga on neil võimalus lasta end vaktsineerida. „Eestis on kaitsepoogitud rohkem kui 100 000 inimest. Esmaspäevahommikuse seisuga on Eestis manustatud 146 392 vaktsiinidoosi, millega oleme tõusnud Euroopa Liidus 5. kohale. COVID-19 vastu vaktsineerimise tempo on seitse nädalat järjest tõusnud ja kasvab edasi. Märtsis suurenevad nii Eestisse jõudvad vaktsiinitarned kui ka perearstikeskuste saadavad vaktsiinikogused. Oluline on tagada tõhus logistika ja võimalikult kiire vaktsineerimistempo. Niiviisi tegutsedes on lootus suve harjumuspärasel moel nautida,“ rääkis Kotka.