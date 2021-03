ÜLEVAADE | Mis on keelatud, mis lubatud? Ammendav loetelu uutest, rangetest koroonapiirangutest

„Värsked andmed näitavad, et koroonaviiruse agressiivsem briti tüvi on Eestis seni prognoositust tõsisemalt levimas. Meie meditsiinisüsteem on kriisis,“ ütles Kaja Kallas. „Eriti kriitiline on olukord Tallinnas ja Põhja-Eestis, kus haiglate toimetulek on suure surve all, kuid olukord on väga raske üle kogu Eesti. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud, mille eesmärk on viia kontaktid inimeste vahel miinimumini. Ainult nii on võimalik sellest kriisist välja tulla. Igaühe käitumisest sõltub, kui kiiresti see meil õnnestub.“