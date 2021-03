Valitsus kehtestas uued piirangud. Kõik koolilapsed lähevad distantsõppele, kaubanduskeskused suletakse.

"Eesmärk on kontakte maksimaalselt vähendada," sõnas Aab Delfile. "Me ei saa piirangutega jupitada."

Valitsus kogunes täna kell 18, et arutada uute piirangute kehtestamise üle. Riigihalduse minister Jaak Aab ütles enne arutelu Delfile, et valitsuses on üksmeel, et piiranguid tuleb laiendada.