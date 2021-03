Jaak Aab: valitsuses on üksmeel, et piiranguid tuleb laiendada

Peaminister Kaja Kallas kirjutas täna ühismeedias, et kui Briti tüve suur levik leiab kinnitust, tuleb riik lukku panna.

Kallas teatas ühismeedias, et temani on jõudnud info, et Eestis levib COVID-19 viiruse nn Briti tüvi ulatuslikumalt, kui siiani arvatud. "Briti tüvi on agressiivsem ja nakatavam tüvi kui teised, mis seletab ilmselt Eesti nakatumise kiiret kasvu. Kui see info, mida kontrollime, tõele vastab, siis tähendab see, et peame oma riigi lähemaks ajaks lukku panema," kirjutas Kallas.

See tähendab, et distantsõppele tuleb saata kõik lapsed ja noored, keda on võimalik ja kinni tuleb panna kõik kohad, kus on inimestevahelised kokkupuuted. Nii kaubanduse kui ka toitlustusasutused, välitingimustes meelelahutuse ja avalikud üritused. Seda nii kontaktide piiramiseks, kui ka töötajate kaitseks, kes koju jääda ei saa.

"Me ei ole veel selle viirusega elama õppinud nii, et saaksime oma igapäevaelu võimalikult ohutult jätkata, mistõttu on ulatuslikud sulgemised vajalikud. Loodame sel ajal, kui ühiskond on suletud, keskenduda vaktsineerimisele, et võimalikult palju inimesi haigusriskist välja tuua," ütles Kallas.

Peaminister peab vajalikuks kehtestada järgnevad piirangud:

Õppeasutused, sh alglassid lähevad distantsõppele v.a erivajadusega lapsed ja nendega tegelevad õppeasutused ning põhjendatud erandid, mis tagavad laste koolides viibimise piiratud ja turvalises mahus.

Juhend lasteaedadele ja lastehoidudele töö korraldamiseks ja tungiv soovitus vanematele mitte lapsi lasteaeda viia ilma vältimatu vajaduseta.

Kogu kaubandus, v.a apteegid, toidupoed, loomapoed, prillipoed ja muu esmavajalik tuleb sulgeda, lahti jääb vaid kauba väljastamine välitingimustes ning drive-in müük.

Toitlustus sulgeda, lahti jääb vaid toidu kaasamüük.

Sportimine ja huviharidus võimalik üksnes üksi, ilma treeneri või partnerita.

Välitingimustes soovitatakse tungivalt rakendada inimestel nakkusohu vähendamiseks taaskord 2+2 reeglit.