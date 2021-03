Siret läks otsejoones ema juurde, kuna isa oli hoiatanud, et emaga on lood eriti halvad. Siret rääkis maas lebava emaga. „Ma olen üsna veendunud, et ta kuulis mind, ta silmad reageerisid,“ ütles Siret. „Ma aitasin hoida tal seda haava kinni, surusin.“