ERISAADE | Mario Kadastik koroonalaine kriitilisest seisust: juba on mõistlik libedaga õues mitte käia, et mitte konte murda. Ei või teada, kaua EMO-s istuma pead

"Vastutustundlikud kodanikud, kes hoolivad, on juba ammu-ammu vähendanud oma kontakte nii palju, kui vaja. Vähendanud oma liikumist, suurendanud maskikandmist. Pigem ongi see, et need, kes sellest nii palju ei hooli, neid sa niimoodi ei kutsu korrale, et vähendad piiranguid ja ütled, et ärge tehke asju. Kahjuks on niimoodi, et ei ole tohutult palju vaja, et hoida seda viirust aktiivselt käigus. Piisab sellest, kes on koroonauskmatud, et seda käigus hoida. Kokkuvõttes - koroonavastased on need, tänu kellele me jõuame sellisesse olukorda, et riik tuleb lukku panna. See on selline paradoksaalne olukord - need, kes sellesse ei usu, on just need, kes hoiavad elu halva."