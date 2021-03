"Ilusat naistepäeva, meie võidukad naised!" soovis Tallinna linn Facebookis rahvusvahelise naistepäeva puhul. Soovi juurde lisas linn Kristjan Jaak Petersoni luuletuse "Naised", mille sõnum pole paljude naiste hinnangul ajahambale vastu pidanud.

Luuletuses seisab, kuidas härgadel on sarved ning “lendamas linnukene”. Lisaks seisavad luuletuses read: “Meestella on mõistus. Kus siis naised jäänud? Mis on naistel? - Ilu.”

Üks kommentaator märkis, et tegemist on veidra ja aegunud sõnumiga sellest, mille alusel naisi väärtustada.