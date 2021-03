Mis määrab silmade laserprotseduuri hinna?

Rahvusvahelisel silmakirurgia turul on valik lai, pakkudes midagi igale sihtrühmale. Nii Eestis kui ka välismaal on olemas eksklusiivsemad silmakeskused, aga ka tunduvalt soodsama hinnaga kliinikud. Üks pole tingimata halvem kui teine, lihtsalt tuleb selgeks teha, mida kliinikud pakuvad ja millised on su enda soovid.

On ahvatlev pöörduda kliinikusse, kus pakutakse soodsamat hinda ja hoopis teise tehnoloogiaga tehtavat laseroperatsiooni. Erinevatel protseduurimeetoditel on pikas perspektiivis erinevad tulemused ja erinevad elukvaliteedi piirangud. See tähendab, et taastumisaeg on erinev ja näiteks mõne meetodi puhul pole välistatud ka teatav refraktsiooni tagasitulek. KSA Silmakeskuses pakutava Flow 2.0 protseduuriga korrigeeritakse lühinägelikkust ja puutevabal operatsioonil ei tehta silma sarvkestale ühtki lõiget. Laseri kiired lihvivad vaid sarvkesta pinda, tänu millele välistatakse automaatselt suur hulk võimalikke riske ja komplikatsioone, mis varem silmalõikustega kaasas käisid. Sarvkesta lõikevaba meetodi puhul on silmade nägemiskvaliteet, nägemise kontrastsus ja silmade mugavustunne KSA Silmakeskuse kogemuse ning paljude teaduslike uuringute põhjal pikas perspektiivis paremad kui lõikega tehtud silmade laserprotseduuri puhul. Üldjuhul saabub sajaprotsendiline nägemisteravus järk-järgult mõne nädala jooksul ja nägemiskvaliteedi maksimum 2–3 kuu pärast.