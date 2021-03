82-aastane naine sattus Pfizer/BioNTechi vaktsiinisüsti järel liiklusõnnetusse. Haiglaravi ta ei vajanud

Perearst Karmen Joller on öelnud, et kõrvaltoime näitab immuunsüsteemi tugevust. Joller rääkis, et kõikide vaktsiinide, sealhulgas koroonavaktsiinide kõrvalnähud on täiesti normaalsed ja neid ei tohiks karta, kuid nendega tasub arvestada. Tema sõnul tekivad AstraZeneca vaktsiini kõrvalnähud tavaliselt pärast esimest doosi, Pfizer/BioNTechi reaktsioonid pärast teist doosi.