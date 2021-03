Urmas Sule: täna teatas üks haigla, et nad lõpetasid plaanilise ravi täielikult

Välihaiglasse saaks paigutada 40 inimest. “Seega on tegemist väga tagasihoidliku ressursiga,” märkis Sule. Näiteks tänahommikuse seisuga on haiglas 626 inimest. “Mängisime läbi võimaluse paigutada see Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskorpuse juurde, aga saime aru, et see ei anna efekti. Paremini mõjub haiglasisene ümberpaigutus,” kõneles ta.

Sule ei tahtnud öelda konkreetset arvu, mitmendast koroonapatsiendist haiglas tuleb hakata tegema raskeid valikuid - kes saab haiglasse, kes mitte. “Ütlesin kunagi, et juba 500 haiget on murettekitav, nüüd pean nentima, et arv liigub üles. Peame võimekust tõstma nii palju, kui on tarvis,” sõnas ta. Praegu olevat tehtud valmis plaanid kuni 1000 haige jaoks.

Liiga vähe töökäsi