Peagi algavad inimkatsetused Soomes arendatava ninna pihustatava koroonavaktsiiniga

Ettevõtte asutajad ja juhatuse liikmed on vaktsiini arendajad, professor Seppo Ylä-Herttuala Ida-Soome ülikoolist, professor Kalle Saksela ja professor Kari Alitalo Helsingi ülikoolist ning diplomiinsener Pasi Kemppainen. Juhatuse esimees on Ylä-Herttuala.

Vaktsiin on loomkatsetel hästi toiminud ja katsetusi inimestel on kavas alustada mõne kuu jooksul. Katsetustel osalejad värvatakse digitaalselt, et katserühmad oleks rahvastikku esindavad.