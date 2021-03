WSJ: USA luure usub, et Venemaa levitab Pfizeri vaktsiini kohta kahtlusi, et upitada oma Sputnikut

„Me võime öelda, et need väljaanded on otseselt seotud Vene luureteenistustega,” ütles USA välisministeeriumi alla kuuluva Global Engagement Centeri ametnik Wall Street Journalile. „Need on käik välismaa omanikega, asuvad väljaspool Ühendriike. Nende leviku ulatus varieerub palju, nende toon, nende publik, aga nad on kõik osa Venemaa propaganda ja desinformatsiooni ökosüsteemist.”