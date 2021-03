FOTOD | Lihula mõrvari Mikk Tarraste kohtuprotsess jätkub tunnistajate kuulamisega

Tanklasse sõitis ta üle ohutussaare, rammis tänavavalgustusposti, tankla seina ning paari autot. Tarraste enda sõnul sai ta siis aru, et ei pruugi olla adekvaatses seisus. Tarraste kaitsja on kohtus põhjendanud Tarraste otsust seejärel koju sõita sellega, et Tarraste kartis juhi- ja relvaloast ilma jääda.