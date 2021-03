Paavo Nõgene: võimalikult paljude inimeste kaitsesüstimine ühe doosiga vähendaks haiglate koormust

Nõgene tõi välja, et eile hommikul oli süstimata ligi 28 000 doosi, lisaks peaks sel nädalal saabuma Eestisse ligi 45 000 kaitsesüstimise doosi. "Eestil oleks seega võimalik algaval nädalal anda kaitse umbes 65 000 inimesele, millel on juba mõju haiglakoormuse vähenemisele kahe nädala pärast. Arvestades, et kuu kahel viimasel nädalal peaks vaktsiini saabuma veel enam, oleks realistlik jõuda kuu lõpuks 225-250 000 inimese vaktsineerimiseni," põhjendas Nõgene.