Kaitseministeeriumi uus arengukava keskendub relvastusele, olukorrateadlikkusele ja tsiviilühiskonna toetamisele

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on oluline, et uue arengukava raames suudaksime hoida praegu olemasolevaid võimeid, aga arendad ka uusi. „Siin on heaks näiteks merekaitse tugevdamiseks tehtavad sammud, kus meil on olnud mitmeid vajakajäämisi ning milles teeme Eesti ja liitlaste investeeringute abil märkimisväärse arenguhüppe parema olukorrateadlikkuse, side ja kaitstuse saavutamiseks. Samuti oleme alustamas nö tuleviku mereväe projekti, mis peaks suunama Eesti ja ka teiste riikide merevägede nägu 10-15 aasta pärast,“ lisas Laanet.