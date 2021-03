FOTOD | Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Varbolas toimus ahelavarii

"Kell 16.24 tuli teade, et Tallinna-Pärnu maantee 51. kilomeetril Varbolas on kokku põrganud kolm veoautot ja kolm sõiduautot," teatas politsei Twitteris.

Kõik õnnetuse asjaolud on täpsustamisel.

Pärastlõunal on pilves ilm. Mitmel pool Eestis sajab lund ja kohati tuiskab. Puhanguti võib tuul kerkida kuni 20m/s, rannikul kuni 25 m/s. Õhutemperatuur püsib miinuskraadides, saarte äärealadel kuni +1 kraadi.

Õhtul ja öösel on pilves selgimistega ilm. Lumesadu ning tuisku on oodata kuni keskööni, pärast seda sajuvõimalus väheneb. Jätkuvalt puhub kõikjal tugev loodetuul, mis keskööni võib puhanguti kanduda kuni 21 m/s, seejärel nõrgeneb. Temperatuurid on kõikjal miinuskraadides. Märjad teepinnad jäätuvad ning teedel tekib suur libeduseoht.