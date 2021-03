Teadlased muutsid meelt: millal pandeemia lõpeb?

Teadlaste hinnangutes hiljuti toimunud muutus on aga hakanud samal ajal mõjutama ka valitsuste sõnumeid pandeemia võimaliku lõpu kohta. Suurbritannia teatas eelmisel nädalal, et aeglustab oma karmide piirangute leevendamist, hoolimata ühest kiireimast vaktsineerimise määrast maailmas.

USA valitsuse prognoosid selle kohta, millal on võimalik naasta normaalsema eluviisi juurde, muutuvad üha enam. Algul räägiti, et enam-vähem normaalselt saab elada suve lõpus, siis jõulude ajal ja nüüd 2022. aasta märtsis.

“Mida tähendab üle elada selle pandeemia kõige kriitilisem faas?” küsis hiljuti Johns Hopkinsi ülikooli rahvatervise kooli epidemioloog Stefan Baralis. Kuigi mõned eksperdid räägivad sellest, kas riigid suudaksid vaktsineerimise ja range karantiini abil COVID-19 täielikult välja juurida, usub Baralis, et eesmärgid on tagasihoidlikumad, kuid siiski märkimisväärsed. "Ma arvan, et oluline on ennekõike see, et haiglad poleks ülerahvastatud, intensiivraviosakonnad poleks täis ja inimesed ei sureks traagilises tempos," lausus ekspert.