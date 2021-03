ÖÖPÄEV LIIKLUSES | Õnnetustes sai viga viis inimest

Hommikul on põhi- ja tugimaanteed soolaniisked, soolalumised või lumised. Mitmel pool Eestis sajab lund ning tuiskab. Tuul on rannikul puhanguti kuni 25 m/s ja sisemaal kuni 20 m/s. Temperatuurid püsivad miinuspoolel. Öösel märjad teepinnad jäätusid ja teedel on suur libeduseoht.