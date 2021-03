Soomes lükatakse valimised koroonaohu tõttu edasi

Terviseamet hoiatas poliitikuid enne otsustamist, et 18. aprillil võib epidemioloogiline olukord olla juba nii tõsine, et see kujutab endast märkimisväärset ohtu valimiste tervisekaitsele.

Opositsiooniliste põlissoomlaste parteisekretär Simo Grönoos aga leidis, et sellisel edasilükkamisel pole mingit alust. "Kui vaadata maailmas ringi, siis on valimisi korraldatud ka palju hullemas koroonaolukorras," märkis ta. "See kahjustab demokraatia usaldusväärsust, kui poolteist kuud enne valimisi need edasi lükatakse."